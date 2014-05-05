Тимчук: Антитерористична операція знову перетворюється на фарс

Про це він написав на своїй сторінці у Facebooк.

За даними групи «Інформаційний опір», після недовгого періоду активізації в проведенні антитерористичної операції, “з 4 травня наступає період неприпустимого спаду активності силовиків”, написав Тимчук.

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“За нашою інформацією, зважаючи на відсутність в зоні проведення АТО керівництва операції, знову величезною проблемою стає відсутність взаємодії між задіяними підрозділами силових структур, відсутність бойових наказів і постановки завдань із застосування сил і засобів”, - зазначає Тимчук.

Як приклад він приводить події під час нічного, з 3 на 4 травня, бою поблизу Костянтинівки, коли “підрозділ силовиків, що піддався нападу терористів, озброєних, зокрема, кулеметами і гранатометами, впродовж трьох годин не міг одержати підкріплення на бронетехніці. У результаті 7 бійців спецназу СБУ дістали поранень”.

Також увечері 4 травня силовики залишили Краматорськ, замість того, щоб закінчити операцію з його звільнення від терористів, або хоча б блокувати місця їх перебування, пише далі Тимчук.

“У таких умовах АТО знову перетворюється на фарс. Що особливо неприпустимо на тлі прогнозованої активізації проросійських терористів напередодні 9 травня”, - прокоментував він.

Тимчук також написав, що активізація АТО 1 травня “дивовижним чином” співпала з прибуттям у зону проведення операції керівництва МВС, Міноборони і Адміністрації президента України. “Проте дуже скоро операція знову стала пробуксовувати. На тлі цих «збігів» виникає все більше питань до керівництва АТО, яке чомусь знову перебуває поза зоною проведення операції”, - зазначив Тимчук.

Також він нагадує, що 16 травня керівникові АТЦ (він же керівник АТО) виповнюється 65 років, після чого, за українським законодавством, він не може перебувати на державній службі. «Можливо, українському керівництву не варто чекати цього щасливого моменту, а призначити керівником операції людину, що здатна приділяти більшу увагу керівництву операцією? Час йде на години», - висловив думку Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня голова Верховної Ради, в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що антитерористична операція на сході України триватиме і даватиме свої результати.

За його словами, для підтримки східних регіонів і з метою унеможливити сепаратистські дії в інших регіонах, при МВС створюються спеціальні підрозділи, і на сьогодні діють вже сім таких батальйонів.

Разом з тим, за словами Турчинова, у східних регіонах проведення антитерористичної операції ускладнюється і з огляду на те, що жителі цих областей підтримують сепаратистів.

Керівник парламенту зазначив, що і «деякі працівники міліції симпатизують сепаратистам». Тому, підкреслив він, у цих областях потрібно фактично повністю оновлювати правоохоронні структури, а там, де міліція підтримувала протизаконні дії, будуть відкриті відповідні кримінальні справи.

Турчинов також зазначив, що Служба безпеки України на даний час займається локалізацією можливості фінансування сепаратистських рухів і диверсантів, зокрема, з боку найближчого оточення Віктора Януковича.

Голова Верховної Ради заявив, що міліція у південно-східн