У Жовтяка знайшовся послідовник

Колишній голова Яворівської районної державної адміністрації Львівської області Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ подав позов до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету Міністрів та голови Львівської ОДА Петра ОЛІЙНИКА з вимогою поновлення на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.НОВОЖЕНЕЦЬ повідомив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Позов подано до Печерського районного суду Києва.

Екс-голова Яворівської райдержадміністрації повідомив, що він у своєму позові просить суд визнати незаконним та скасувати розпорядження Президента України про його звільнення з посади голови Яворівської РДА, вимагає поновлення на посаді, а також до вирішення даного позову по суті заборонити будь-які дії щодо погодження кандидатур та призначення на посаду голови Яворівської РДА.

Р.НОВОЖЕНЕЦЬ наголосив, що “не було підстав для мого звільнення з посади голови РДА, і в цьому вбачаються тенденційні дії голови Львівської ОДА Петра ОЛІЙНИКА”.

Довідка УНІАН. 23 червня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Р.НОВОЖЕНЦЯ з посади голови Яворівської РДА. Згідно з розпорядженням, його звільнено за неналежне виконання службових обов`язків.

Місяцем раніше, 22 травня, голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК здійснив подання до Кабінету Міністрів і Секретаріату Президента України на звільнення голів дев’яти районних державних адміністрацій Львівщини, в тому числі Р.НОВОЖЕНЦЯ.