У Жовтяка знайшовся послідовник
Ще один чиновник подав до суду на Президента
Колишній голова Яворівської районної державної адміністрації Львівської області Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ подав позов до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету Міністрів та голови Львівської ОДА Петра ОЛІЙНИКА з вимогою поновлення на посаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.НОВОЖЕНЕЦЬ повідомив сьогодні під час прес-конференції у Львові.
Позов подано до Печерського районного суду Києва.
Екс-голова Яворівської райдержадміністрації повідомив, що він у своєму позові просить суд визнати незаконним та скасувати розпорядження Президента України про його звільнення з посади голови Яворівської РДА, вимагає поновлення на посаді, а також до вирішення даного позову по суті заборонити будь-які дії щодо погодження кандидатур та призначення на посаду голови Яворівської РДА.
Р.НОВОЖЕНЕЦЬ наголосив, що “не було підстав для мого звільнення з посади голови РДА, і в цьому вбачаються тенденційні дії голови Львівської ОДА Петра ОЛІЙНИКА”.
Довідка УНІАН. 23 червня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Р.НОВОЖЕНЦЯ з посади голови Яворівської РДА. Згідно з розпорядженням, його звільнено за неналежне виконання службових обов`язків.
Місяцем раніше, 22 травня, голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК здійснив подання до Кабінету Міністрів і Секретаріату Президента України на звільнення голів дев’яти районних державних адміністрацій Львівщини, в тому числі Р.НОВОЖЕНЦЯ.