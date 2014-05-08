Сепаратистський "референдум" відбудеться у два тури - ЗМІ

Про це повідомляє "УРА-Інформ.Донбас".

Так, присутні на площі біля Донода представники самопроголошеної ДНР оголосили про проведення "референдуму" у два тури.

У першому турі жителям Донбасу запропонують проголосувати за визнання ДНР, після чого 18 травня пройде другий тур "референдуму", де буде поставлено питання щодо підтримки приєднання Донеччини до Росії.

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Рішення про таку схему проведення "референдуму" було прийнято сьогодні на зборах депутатів самопроголошеної ДНР сьогодні в Донецьку.

Як зазначають у виданні, сепаратисти, які зібралися на площі біля будівлі ДонОДА, негативно розцінюють заяву Президента РФ Володимира Путіна про необхідність перенесення референдуму.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Росія просить сепаратистів в Україні перенести референдум з 11 травня на пізніший термін, щоб "створити для нього умови".