Турчинов назвав фарсом псевдореферендум на Донбасі

Водночас в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов уже пригрозив організаторам псевдореферендуму кримінальною відповідальністю. "Той фарс, який терористи з сепаратистами називають референдумом, є нічим іншим, як пропагандистським прикриттям вбивств, викрадень людей, насилля та інших важких злочинів", - цитує Турчинова його прес-служба.

Крім того, в.о. президента назвав так зване проголошення незалежності Донеччини та Луганщини руйнівним для економіки цих регіонів, що реально загрожує життю та благополуччю громадян, а референдуми "інспіровані керівництвом Російської Федерації, мета якого - повна дестабілізація ситуації в Україні, зрив президентських виборів та повалення української влади", повідомляє ТСН.

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"Цей пропагандистський фарс не буде мати жодних юридичних наслідків, окрім кримінальної відповідальності для його організаторів", - підкреслив спікер парламенту.

Він наголосив, що українська влада продовжуватиме і далі боротьбу з терористами, диверсантами та злочинцями. "У той же час влада буде вести діалог з тими на Сході України, хто не має крові на своїх руках і готовий відстоювати свої цілі та переконання законними засобами", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, на вчорашньому псевдореферендумі на Луганщині та Донеччині фіксували неймовірну кількість порушень – починаючи від голосування без документів і закінчуючи вкиданням в урни кількох бюлетенів, надрукованих на звичайному принтері. Екстремісти вже встигли заявити, що на опитування прийшло до 80% населення Донбасу. Хоча реально ця цифра в десятки разів менша.