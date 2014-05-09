Турчинов визнає, що частина людей в Донецькій області підтримує терористів

Про це сказав голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов у програмі «Шустер live» на Першому Національному телеканалі України.

Коментуючи нинішні події, зокрема в Маріуполі, Турчинов зазначив, що «сепаратисти, терористи атакували управління внутрішніх справ, де знаходилось і керівництво управління». За його словами, «ця вакханалія, цей страшний терор, це безумство, на превеликий жаль, відбувається при підтримці багатьох представників місцевого населення».

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«Це найбільш складна проблема, коли місцеве населення, обдурене пропагандою РФ, все одно має залишатися людьми, треба зберігати у себе людське відношення до того, що навколо тебе. Але ця агресивність сепаратистів була б нереальна, коли б місцеве населення їх не підтримувало», - сказав Турчинов.

За його словами, саме такими людьми терористи прикриваються як живим щитом з тим, щоб «не дати можливості виконувати свої функції силовим структурам України для того, щоб захистити людей».

Він наголосив, що на сході України є терористи з Росії, але «є і місцеві злочинці, місцевий кримінал, які беруть зброю і вбивають людей, своїх сусідів, знайомих».

За його словами, терористів з РФ «було б легко знищувати, якби не було десятка тисяч тих, хто їх прикриває, хто їх захищає, хто з прапорами іншої країни - країни-окупанта допомагає їм захоплювати будівлі і вбивати людей». «І це дуже ускладнює проведення АТО», - додав Турчинов.