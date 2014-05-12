Влада обіцяє продовжити АТО в східних областях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Турчинов також наголосив, що на сьогодні відновилося спільне патрулювання міліції та народних дружин з числа працівників таких підприємств, як Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча та “Азовсталь”.

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“Саме це дає нам можливість говорити про стабілізацію ситуації в місті Маріуполі”, - зазначив Турчинов.

В той же час він висловив переконання, що “не тільки безумовно силовими діями щодо захисту конституційного ладу, щодо захисту територіальної цілісності і в першу чергу захисту життя громадян ми будемо діяти”.

Турчинов ще раз підкреслив, що нинішня влада готова вести переговори з тими, хто має позицію, а не зі зброєю в руках воює в цих областях.