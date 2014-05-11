У Ахметова просять зупинити АТО та заявляють про створення власних загонів оборони

Група "Метінвест", що належить Рінату Ахметову, просить припинити АТО та заявляє про створення власних народних дружин.

Про це сказано в заяві групи, розміщеній на офіційному сайті "Метінвест".

"Ми закликаємо відмовитися від практики ведення в мирних містах Донбасу великомасштабних боїв із застосуванням Збройних Сил, важкої техніки і озброєння. Ми вважаємо, що українські військові, а також і інші озброєні люди повинні негайно покинути місто", - наголошують у заяві.

Читайте такожУ Маріуполі 9 травня за уточненими даними загинуло 9, а поранено 42 людини - ОДА

На думку групи, всі можливості мирних переговорів ще не вичерпані.

Наголошується, що для підтримки порядку в Маріуполі група Метінвест спільно з муніципальною міліцією створює народні дружини з числа працівників металургійних комбінатів.

Читайте такожУ Маріуполі з території військової частини викрали БТР (фото)

"З завтрашнього дня ці дружини приступлять до патрулювання міста та захисту мирних громадян від мародерів і злочинців, які орудують в місті", - додають в групі.