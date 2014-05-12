Україна отримає від Міноборони США обладнання для посилення кордону вартістю $7 млн

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби, частину обладнання, призначеного для посилення охорони кордону, прикордонна служба України вже почала отримувати в рамках проекту міжнародно-технічної допомоги, а саме: паливні насоси, колючий дріт, акумулятори для автомобілів, запчастини, біноклі, засоби зв'язку для забезпечення охорони кордону.Читайте такожМЗС: провокації на кордоні здійснюються з відома російської влади

Близько 3 млн дол. буде надано для підтримки персоналу Державної прикордонної служби України, який виконує свої завдання на кордоні. На ці кошти буде придбано палатки, службові модулі, генератори напруги, обігрівачі, цистерни для питної води і палива. Ще близько 4 млн дол. буде витрачено для покращення потенціалу прикордонного відомства, а саме: закупівлі обладнання для забезпечення зв'язку, технічного контролю і спостереження, поінформували у Держприкордонслужби.

Уся техніка та обладнання будуть закуплені офісом агентства зменшення загроз при Посольстві США в Україні та передана прикордонному відомству протягом трьох місяців, йдеться в повідомленні.