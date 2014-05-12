Внаслідок вибуху в Миколаєві загинули двоє людей, троє постраждали - ДСНС
Внаслідок вибуху у житловому будинку в Миколаєві 2 особи загинули, 3 - постраждали, 10 - врятовано. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, 12 травня о 13:05 у м. Миколаїв, по вул. Лазурна, 40, стався вибух, внаслідок якого були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи.
Станом на 13:30 підрозділами ДСНС України була проведена евакуація мешканців будинку.
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«Станом на 15:00 встановлено: 2 особи загинули, 3 особи постраждало та 10 осіб врятовано», - повідомили в ДСНС.
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені 110 осіб та 25 одиниць техніки (від ДСНС України – 90 рятувальників та 15 одиниць техніки).
На місці надзвичайної ситуації працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Загальну координацію дій з ліквідації надзвичайної ситуації здійснює Голова ДСНС України Сергій Бочковський.