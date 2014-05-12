Операція із звільнення будівлі міліції Маріуполя провалилася через неузгодженість дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник командира батальйону «Азов» Національної гвардії України Ярослав Гончар.

«Три тижні ми знаходимося на азовському узбережжі, і мої особисті спостереження в тому, що цю ситуацію, яка розгорнулася там, її не можна вирішувати тими методами (є на увазі силове звільнення - УНІАН). Такими методами там працювати не можна. Люди зомбовані російською пропагандою, що ми фашисти, хунта, що ми захопили МВС. З людьми треба працювати, розмовляти, але при цьому я не кажу, що сидіти склавши руки... Всі плани полягали - набігти ордою, всіх побити. Але не можна так», - сказав Гончар.

При цьому він підкреслив, що під час підготовки до операції відразу виявилася неузгодженість в діях підрозділів, зокрема, на місці був відсутній представник СБУ.Читайте такожУ Маріуполі 9 травня за уточненими даними загинуло 9, а поранено 42 людини - ОДА

Крім того, він зазначив, що у нього викликало здивування відсутність карти міста, плану будівлі, плану прилеглих територій, а також завдання, поставлене його підрозділу, до складу якого входило близько 10 осіб, висуватися до будівлі УВС на відстані 50 метрів, маючи на озброєнні гвинтівки, і після пожежі намагатися затримати тих, хто вибігатиме з будівлі, з подальшою їх передачею бійцям внутрішніх військ, які, будучи озброєні автоматичною зброєю, перебували позаду передового загону.

Гончар також розповів, що коли його підрозділ зайшов на перший поверх захопленої терористами будівлі з внутрішнього двору, втративши при цьому одного бійця, що забезпечував тилове прикриття групи, виявилось, що не всі учасники операції оповіщені про єдиний позивний.

Як зазначив Гончар, це виявилося після того, як перший поверх будівлі був звільнений від терористів, і підрозділ, відкривши зовнішні двері, вийшов на вулицю і, промовивши позивний, був затриманий бійцями внутрішніх військ, які, як виявилось, цього позивного не знали.

«Замість надання допомоги групі вони нас заарештували. Можу констатувати, що перша інформація про чотирьох затриманих сепаратистів - це ми. З 4-х троє з моєї групи, а четвертий — керівник СБУ в місті Маріуполі», - сказав Гончар.

Продовжуючи тему, він висловив припущення, що частина внутрішніх військ з Маріуполя або не знала позивного, або проігнорувала його.

Крім того, Гончар зазначив, що пожежа в будівлі виникла після того, як по ньому були зроблені постріли з БМП.

При цьому він підкреслив, що його підрозділом було надано інформацію про те, що перший поверх будівлі звільнений, на третьому знаходяться співробітники міліції, а на другому поверсі - бойовики.

«Шкода, але введення внутрішніх військ є оперативною невдачею. Вони своїми діями заважали», - сказав Гончар.

Водночас він відзначив скоординованість і надання допомоги бійцями 72-ої механізованої бригади Збройних сил.

Також військовослужбовець сказав, що неузгодженість у діях привела до того, що на площу біля будівлі почали масово прибувати жителі Маріуполя, багато з яких були озброєні, що значно ускладнило подальші дії.

Крім того, Гончар зазначив, що під час роботи його групи її обстрілювали снайпери, одного з яких вдалося засікти і нейтралізувати.

Відповідаючи на запитання журналістів, Гончар висловив переконання, що на невдачу операції вплинуло і витік інформації.

«Без зрадників не обійшлося. Я можу зробити висновок - немає міліції в Маріуполі. Так, є люди в міліційних погонах, але ті люди, які залишаються вірні присязі і займаються справою, їх одиниці, і вони гинуть», - сказав Гончар.

Він також зазначив, що за оперативною інформацією, 20 бойовиками, які засіли в будівлі ГУВС, керувала людина на прізвисько «Мангуст», і орієнтування на його затримання у підрозділу було.

Згодом виявилось, як зазначив Гончар, «Мангуста» було затримано і передано військовослужбовцям внутрішніх військ, проте пізніше, з невідомих причин, відпущено.

Виходячи із сказаного, заступник командира батальйону «Азов» звернувся до керівництва держави, МВС, СБУ з вимогою провести ретельне розслідування всіх обставин операції, використовуючи інформацію, що є у її учасників, включаючи фото і відеоматеріали.Читайте такожСиловики відбили атаку на будівлю МВС в Маріуполі. Знищено близько 8 терористів

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня в ході антитерористичної операції в Маріуполі убито близько 20 терористів, четверо взято в полон.

Втрати серед співробітників МВС - одну людину вбито, п'ятеро - поранено.

За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклої сутички закінчилася невдачею.

У той же час будівля міськуправління міліції в Маріуполі згоріла.

У Донецькій ОДА повідомляли про 7 загиблих у Маріуполі і 39 поранених.