СБУ затримала двох зрадників України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

За її словами, один із затриманих - Сергій Ржавський, є членом диверсійної групи, яка, виконуючи завдання ГРУ Генерального штаба Збройних сил РФ тероризує мирне населення в місті Слов'янку Донецької області. Як зазначила Остапенко, Ржавський брав безпосередню участь в масових заворушеннях у Донецьку, чинив насилля, погроми та опір правоохоронним органам із застосуванням зброї. Наступним завданням диверсанта мала стати організація масових заворушень в місті Волноваха, зокрема, ставилося завдання захоплення міського відділку МВС України.

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Інший затриманий - Олексій Бєлоус, є активістом організації «Донецька республіка». Він брав участь у масових заворушеннях в Донецькій і Луганській областях із застосуванням зброї та вибухових речовин. Крім того, встановлено, що ця особа безпосередньо координувала діяльність вказаної сепаратистської організації з російською стороною. Також встановлено, що Бєлоус планував провести зустріч з керівництвом партії “Родина” з метою отримання вказівок та грошових коштів для організації подальших підривних акцій. Після затримання диверсанта підривна діяльність цієї групи заблокована.