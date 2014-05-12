Яценюк запевняє, що президентські вибори в Україні не будуть зірвані



Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм у Києві.

“Будь-які плани щодо зриву президентських виборів, які заплановані на 25 травня, не здійсняться”, - запевнив глава уряду.

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Він підкреслив, що уряд України докладає всіх зусиль, щоб забезпечити проведення чесних та прозорих виборів, незважаючи на те, що “на окремих територіях Донецької та Луганської областей їх буде складно провести”.

“Проте до виборів є ще час, і ситуація повинна стабілізуватися”, - сказав Яценюк.