Ромпей попередив РФ про серйозні наслідки подальшої дестабілізації ситуації в Україні



Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської ради Герман ван Ромпей сказав у своїй заяві для журналістів у Києві.

“ЄС погодився, що подальші кроки Росії з дестабілізації ситуації в Україні призведуть до додаткових далекосяжних наслідків у відносинах у більш широкому обсязі в економічній сфері. Підготовча робота в цьому напрямку проводиться, ми готові ухвалити подальші рішення, якщо буде необхідно”, - сказав Ромпей.

Він також повідомив, що сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС погодилися посилити санкції проти фізичних і юридичних осіб в Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ухвалила рішення доповнити список осіб, проти яких запроваджено санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд до ЄС, прізвищами ще 13 осіб

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Таким чином, тепер до списку прізвищ посадовців, проти яких діють адресні санкції ЄС, запроваджені через анексію Росією Криму та дестабілізацію ситуації на сході України, входить 61 особа.

Також Рада ЄС запровадила санкції проти компаній у Криму, які були конфісковані в України після анексії півострова Росією.

Більшість міністрів країн ЄС висловилась за розширення другої фазу санкцій, а перехід до третьої - останньої - фази, якою передбачено широкі економічні санкції проти Росії, буде визначатися її ставленням до президентських виборів 25 травня.