МЗС: Україна готова до продовження переговорів у форматі Україна-ЄС-США-Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Я можу сказати, що ми готові до будь-яких переговорів у форматі Україна-ЄС-США-Російська Федерація. Ми готові продовжити цей діалог, якщо він буде передбачати реальні кроки з деескалації ситуації”, - сказав Перебийніс.

За його словами, поки що процес виконання сторонами Женевської заяви виглядає “трохи односторонньо”.

“Україна виконує цей документ, Російська Федерація поки що абсолютно не вжила жодного кроку на виконання цього документу”, - наголосив Перебийніс.

За його словами, що позиція України полягає в тому, що спочатку всі сторони мають виконати попередні «женевські домовленості».

Він зазначив, що Україна прозоро демонструє виконання цих домовленостей, зокрема зараз переходить до ще однієї важливої фази — проведення круглих столів національного діалогу.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Женеві відбулася чотиристороння зустріч керівників МЗС України, США, ЄС і РФ щодо пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на Сході України, повинні звільнити їх. Всім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія.

Проте Росія не виконує ці домовленості, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України.

4 травня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр закликав провести другу міжнародну конференцію з врегулювання ситуації в Україні.

7 травня діючий голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявив, що другого раунду женевських переговорів щодо України не планується.