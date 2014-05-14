Четверо жителів Криму намагалися провезти на материкову України 1,3 млн гривень

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, перевезти кошти з півострова на материкову частину України намагалися четверо жителів півострова. Читайте такожЗ Криму намагалися ввезти на материк 20 комплектів камуфляжу з емблемами британської армії

Всі вони майже одночасно прямували на материкову Україну автомобілями «Шевроле», «Форд», «Шкода» та «Рено». У своїх транспортних засобах вони перевозили від 200 тисяч до 600 тисяч гривень. Загалом прикордонники та представниками СБУ й митниці, які долучилися до огляду, дістали з автівок 1,3 мільйона гривень.

Наразі з’ясовуються деталі походження цих коштів та для чого вони призначалися.