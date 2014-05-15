Екстремісти з «ДНР» блокують виборчкоми, вивозять їх оргтехніку та документи - ОДА

Сепаратисти - представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» - всіляко перешкоджають підготовці виборів Президента України.

Про це УНІАН заявили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Так, у Донецьку представники «ДНР» захопили приміщення, документацію та вивезли оргтехніку з окружної виборчої комісії № 42.

Читайте такожОзброєні донські козаки захоплюють виборчком у Красному Лучі

У Краматорську 14 травня представники «ДНР» вдруге викрали голову окружної виборчої комісії, забрали печатку, оргтехніку, на даний момент людина відпущена.

У містах Кіровському і Вугледарі місцеві сепаратисти «ДНР» змушують припинити роботу дільничних виборчих комісій.

Читайте такожВ Луганську і Донецьку терористи погрожують членам виборчих комісій

Сепаратисти проводять свою пропагандистську роботу серед населення, намагаючись заручитися підтримкою громадян.

У «ДНР» запевняють, що вибори Президента України 25 травня на території Донецької області не відбудуться, оскільки, на їхню думку - «Україна є сусідньою державою».