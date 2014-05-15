У Сербії запроваджено надзвичайний стан через масштабні повені - МЗС

Про це повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ,

Рясні зливи спричинили найбільші за 12 років повені в Сербії. Надзвичайний стан в республіці запроваджено у населених пунктах: Валєво, Шабац, Лозніца, Чачак і Заєчар, Осечіна, Коцелєва, Лайковац, Уб, Ліг, Горні Мілановац, Малі Зворнік, Пожега, Владімірці, Косєрич, Обреновац, Лучани, Міоніца (округи Колубарськи, Мачванськи, Моравічки) та закриттям транспортного залізничного сполучення між мм. Белград – Ніш і Белград – Бар (Чорногорія).

МЗС рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок до вказаних населених пунктів та прилеглих районів.

«Тим, хто перебуває на території цієї країни – постійно відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту», йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, зазначається у повідомленні, громадянам України слід звертатися до служби порятунку МВС Сербії за номером: 193, Посольства України в Республіці Сербія за телефоном: +38 163 111 3185, а також на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.