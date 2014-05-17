В України достатньо сил, щоби пройти історичне випробування - Томбінський
Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський впевнений, що в України достатньо сил і рішучості, щоб пройти історичне випробування свого суверенітету.
Томбінський впевнений, що Україна має достатньо сил і рішучості, щоб пройти історичне випробування свого суверенітету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва ЄС заявив під час відкриття святкування Дня Європи в Мистецькому арсеналі в Києві.
”Я впевнений, що Україна має достатньо сил і рішучості, пройти це історичне випробування свого суверенітету, і Європейський Союз зробить все можливе, щоб допомогти Україні в її боротьбі за право самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього”, - зазначив він.
Він також підкреслив, що нещодавні події в Україні показали, що європейські цінності миру, верховенства права і демократії не можуть сприйматися як даність.
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”ЄС рішуче підтримує цілісність, суверенітет, незалежність України... Україні потрібен справжній загальнонаціональний діалог стосовно того, як різні частини суспільства бачать їхню долю в демократичній мирній і процвітаючій Україні. Проведення вільних і чесних виборів 25 травня буде важливим кроком в правильному напрямку”, - зазначив Томбінський.