МЗС направило ноту Кремлю у зв'язку з погіршенням обстановки на кордоні з РФ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, в документі наголошується, що останнім часом такі інциденти на державному кордоні набувають систематичного характеру, що створює реальну загрозу життя цивільного населення прикордонних районів та українських прикордонників. Російській стороні запропоновано невідкладно провести комплекс заходів на державному кордоні і в прикордонних районах з метою стабілізації ситуації на ділянці російсько-українського державного кордону.

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«Відсутність відповідного реагування з боку російської сторони буде розглядатися Україною як порушення Росією зобов'язань, визначених положеннями відповідних двосторонніх угод», - зазначили у відомстві.

МЗС України закликало Росію якомога швидше відновити конструктивну співпрацю між прикордонними відомствами двох країн з метою нормалізації ситуації та недопущення подальших порушень режиму державного кордону.