В Артемівську терористи поставили обличчям до стіни членів ОВК і погрожували автоматами

В Артемівську Донецької області озброєні терористи - представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» поставили обличчям до стіни членів окружної виборчої комісії №46 і погрожували автоматами.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації «Комітет виборців України» та очевидці події.

За словами очевидців, сьогодні в Артемівську бойовики в камуфляжній формі і балаклавах з автоматичною зброєю в руках увірвалися до будівлі міськради, в якій знаходиться окружна комісія, роззброїли охорону, розгромили приміщення, вкрали документацію та частину особистих речей членів ОВК.

Читайте такожОзброєні люди захопили ОВК у Шахтарську

«Скільки всього їх було, ми не знаємо, адже частина з них залишилася на вулиці, а решта грабували комісію. Бойовики вели себе дуже агресивно, вивели нас з приміщення і поставили обличчям до стіни, погрожуючи автоматичною зброєю»,- розповів один з членів ОВК № 46. При цьому він додав, що терористи «зібрали всю документацію комісії, у тому числі частину печаток дільничних комісій, які ми ще не встигли роздати, також деякі наші колеги помітили пропажу своїх особистих речей».

Одна зі свідків події також розповіла, що «бойовики всіх до єдиної людини перевіряли, щоб, не дай Бог, ніхто нічого не виніс. При чому, забрали у дівчаток особисті сумки».

Читайте такожУ Донецьку невідомі захопили в полон голову ОВК

В ДОО КВУ нагадали, що за останній тиждень в Донецькій області було скоєно низку збройних нападів на дільничні та окружні виборчі комісії.