В Артемівську сепаратисти загрожують повісити директора навчального закладу, якщо в будинку відкриється виборча дільниця

Про це УНІАН повідомила одна зі співробітниць цього навчального закладу в Артемівську.

«Днями прийшли до нашого завуча люди в масках і сказали - якщо у вас тут будуть вибори, ми вас спалимо, а директора повісимо. Співробітники в шоці..», - сказала співрозмовниця.

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За її словами, люди налякані і відмовляються працювати у виборчих комісіях, ніхто не гарантує безпеку мешканцям, тому двері на виборчих дільницях у день виборів будуть, «швидше за все, закриті».