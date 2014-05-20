В Артемівську сепаратисти загрожують повісити директора навчального закладу, якщо в будинку відкриється виборча дільниця
00:40, 20 травня 2014Політика
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В Артемівську Донецької області сепаратисти загрожують повісити директора одного з навчальних закладів, якщо у ввіреній йому будівлі відкриється виборча дільниця для проведення президентських виборів.
В Артемівську сепаратисти загрожують повісити директора навчального закладу, якщо в будинку відкриється виборча дільниця / REUTERS
Про це УНІАН повідомила одна зі співробітниць цього навчального закладу в Артемівську.
«Днями прийшли до нашого завуча люди в масках і сказали - якщо у вас тут будуть вибори, ми вас спалимо, а директора повісимо. Співробітники в шоці..», - сказала співрозмовниця.
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За її словами, люди налякані і відмовляються працювати у виборчих комісіях, ніхто не гарантує безпеку мешканцям, тому двері на виборчих дільницях у день виборів будуть, «швидше за все, закриті».
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