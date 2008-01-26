Міністр вугільної промисловості націлився на приватизацію

Міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ вважає, що нагальним завданням вугільної галузі є пошук інвесторів і підготовка до приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час прес-конференції у Луганську.

За його словами, у цьому питання Україна відстала навіть від Росії років на 8. «Моя позиція – максимальна самостійність безпосередньо шахтам. Вони мають стати головною виробничою одиницею», - додав міністр.

В.ПОЛТАВЕЦЬ також повідомив, що найближчим часом буде подано до парламенту проект закону про особливості приватизації підприємств вугільної галузі.

Окрім того, під час зустрічі з керівниками вугільних територій Луганщини В.ПОЛТАВЕЦЬ констатував, що міністерство отримало від своїх попередників галузь у плачевному стані. За його словами, у спадщину вони отримали 2,5 млрд. кредитів, понад 1 млрд. боргів за спожиту електроенергію, зменшення видобутку вугілля на 5 млн. тонн, 30 км. не пройдених основних виробок.

Говорячи про першочергові завдання галузі В.ПОЛТАВЕЦЬ перш за все назвав збільшення обсягів вуглевидобутку, підвищення заробітної плати шахтарям, створення нормальних умов праці та вирішення кадрових проблем, як-от: відродження системи підготовки кадрів (робітників, гірничих майстрів, гірничих інженерів).

Також В.ПОЛТАВЕЦЬ однією із серйозних проблем назвав незадовільну якість вугілля. За його словами, енергетики готові купувати вугілля за вищими цінами, але у них є претензії до його якості.

Керівники територій у свою чергу порушили перед міністром конкретні питання, пов’язані з екологією і передачею соціальних об’єктів шахт у комунальну власність міст та селищ.