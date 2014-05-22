На Харківщині невідомі обстріляли блокпост силовиків - джерело
19:59, 22 травня 2014Політика
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У Барвінківському районі Харківської області невідомі зловмисники обстріляли блокпост силовиків.
На Харківщині невідомі обстріляли блокпост силовиків / REUTERS
Як повідомило УНІАН джерело, обстріл стався у другій половині дня.
Серед силовиків жертв і постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
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