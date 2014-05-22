На Харківщині невідомі обстріляли блокпост силовиків - джерело

19:59, 22 травня 2014
Політика
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 У Барвінківському районі Харківської області невідомі зловмисники обстріляли блокпост силовиків.

Краматорск / REUTERS

Як повідомило УНІАН джерело, обстріл стався у другій половині дня.

Серед силовиків жертв і постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

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