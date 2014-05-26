У Донецькій області станом на 21.00 явка виборців становила 15,63% - КВУ

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній організації Комітету виборців України та Громадянській мережі ОПОРА в Донецьку.

Згідно з повідомленням, у Донецькому регіоні проголосували 100 тис. 812 виборців, внесених до списків виборців на тих дільницях, які змогли організувати виборчий процес, незважаючи на всі неймовірні перешкоди (терористична загроза, несвоєчасне отримання списків виборців, бюлетенів, напади на окружні та дільничні виборчі комісії, викрадення членів комісій, залякування тощо).

Читайте такожУ Донецькій області станом на 17:00 вибори не відбулися в 23 містах і 6 районах - ОДАДані щодо явки виборців у Донецькій області вираховувалися від кількості виборців (645 166), включених до списків виборців на 552 дільницях, розташованих у восьми округах Донецької області.

У Маріуполі, Старобешові, Добропіллі, Олександрівці (58-й, 59-й, 62-й, 49-й, 47-й округи відповідно) окружні виборчі комісії почали отримувати перші результати з дільниць.

У Донецьку жоден з виборців не мав можливості проголосувати, нагадали у КВУ.