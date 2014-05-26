Військові під Новоайдаром скаржаться на брак боєприпасів: "Армія нас нічим не забезпечує"

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник підрозділу ВСУ, який базується під Новоайдаром, підполковник Сергій Мельничук.

«Вчора нам надійшла команда забезпечити волевиявлення громадян України, чим ми успішно й займалися. Коли надійшла інформація, що в Новоайдарському районі група озброєних людей тероризує виборчкоми, на місце події виїхала оперативна група, яка зустріла опір бойовиків», - повідомив він. (УНІАН: 25 травня в Новоайдарському районі на півночі Луганської області підрозділами АТО знищено двоє терористів, 14 затримано).

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Але Мельничук зазначив, що «армія нас нічим не забезпечує, зброєю, боєприпасами, я вже не говорю про взуття, засоби захисту, інженерні загородження, цього фактично не дають».

«Є конкретні люди в командуванні, які не забезпечують ні зброєю, ні боєприпасами, і якби цієї ночі була атака на мій підрозділ, у нас на десять хвилин бою залишалося боєприпасів», - заявив підполковник.

«Добре, що є інші армійські начальники, які позичили боєприпаси, мене мій прямий начальник не забезпечив, але сусіди позичили. Хоча ті боєприпаси, які мені призначено, я за них розписався, вони лежать поряд, їх просто не дали мені», - нарікає начальник підрозділу.