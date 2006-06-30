Пинзеник має добру новину про інфляцію

В Україні за підсумками червня інфляція не перевищить 1%. Про це міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК заявив у розмові з кореспондентом УНІАН.

Міністр зазначив, що в поточному місяці відсутні чинники, які б могли викликати значне зростання інфляції.

В.ПИНЗЕНИК також зазначив: «Думаю, що показник інфляції за 6 місяців буде у нас хороший».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в травні поточного року інфляція в Україні становила 0,5%, в січні-травні - 2,8%. У квітні 2006 року дефляція становила 0,4%.

Довідка УНІАН. У травні 2005 року інфляція становила 0,6%, у січні-травні 2005 року - 3,9%.

Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, в цілому за підсумками року - 10,3%.

У листопаді 2005 року Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 9-11,5%. У січні 2006 року відомство відкликало свій прогноз для перегляду і в середині березня погіршило прогноз інфляції в 2006 році до 11,4-11,6%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.