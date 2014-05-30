На Луганщині прикордонники відбили гранатометну атаку терористів - Тимчук
Вночі терористи з гранатометів обстріляли прикордонний відділ у Луганській області.
Вночі терористи з гранатометів обстріляли відділ Держприкордонслужби України "Станично-Луганський" в Луганській області.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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«За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", минулої ночі було обстріляно відділ Дерприкордонслужби України "Станично-Луганський". Обстріл терористами проводився з гранатометів. Прикордонники відкрили вогонь у відповідь», - написав він.
З боку прикордонників втрат немає.
Зі слів Тимчука, водночас, після бойового зіткнення було зафіксовано прибуття 4 машин "швидкої допомоги" до позицій бойовиків, з яких вівся обстріл.