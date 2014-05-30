На Луганщині прикордонники відбили гранатометну атаку терористів - Тимчук

Вночі терористи з гранатометів обстріляли відділ Держприкордонслужби України "Станично-Луганський" в Луганській області.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожТимчук пояснив, чому прикордонники не можуть відбити атаку терористів

«За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", минулої ночі було обстріляно відділ Дерприкордонслужби України "Станично-Луганський". Обстріл терористами проводився з гранатометів. Прикордонники відкрили вогонь у відповідь», - написав він.

З боку прикордонників втрат немає.

Зі слів Тимчука, водночас, після бойового зіткнення було зафіксовано прибуття 4 машин "швидкої допомоги" до позицій бойовиків, з яких вівся обстріл.