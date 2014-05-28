На Луганщині терористи з гранатометів та мінометів обстріляли житлові райони - Тимчук

Сьогодні вночі в Рубіжному Луганської області терористи обстріляли блокпости сил антитерористичної операції і житлові райони міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

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«За оперативними даними групи "Інформаційний Спротив", сьогодні вночі в м. Рубіжному Луганської області терористи обстріляли блокпости сил АТО і житлові райони міста. Вогонь вівся з автоматичних гранатометів (імовірно АГС-17 або АГС-30) і мінометів з житлового кварталу по вул.Трудова. Потерпілих серед військовослужбовців немає. Дані про можливі жертви серед мирного населення уточнюються. Українські силовики вогонь у відповідь у бік житлових кварталів не відкривали».