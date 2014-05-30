За час проведення АТО загинуло вже більше 20 військових
За час проведення АТО на сході України загинуло понад 20 військовослужбовців.
За час проведення антитерористичної операції на сході України загинуло понад 20 військовослужбовців Збройних сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів.
"Є втрати у Збройних сил. Це і серед екіпажів наших вертольотів. Фактично, загинули 2 екіпажі вертольотів, є втрати серед десантників. На жаль, втрати ми маємо", - сказав він.
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Коваль не вказав кількість загиблих військових, але, відповідаючи на уточнююче питання про те, десятки це чи сотні загиблих, сказав: "Боронь Боже. Трохи більше двох десятків".
Як повідомляв УНІАН, на сході України з 15 квітня триває антитерористична операція проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.