Названо імена шістьох військових, які загинули від куль терористів під Волновахою

Дмитро Йовзик, Володимир Зароднюк, Павло Попов, Михайло Грицюк, Олександр Артемчук та командир третього батальйону майор Полінкевич - усі вони родом із Волині і в мирний час служили у 51-й моторизованій бригаді у Володимирі-Волинському.

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Загалом в антитерористичній операції взяли участь понад дві тисячі вояків цієї бригади. Серед них як контрактники, так і мобілізовані та строковики, передає ТСН.

"Це горе, коли солдати, офіцери, які захищаючи життя, спокій і цілісність країни, життя її громадян, вони виконують свій солдатський обов'язок від початку і до кінця. Йдуть під кулі бандитів і терористів. Скажу вам, як офіцер: ми, солдати, повинні робити свою роботу, до якої нас готували", - сказав офіцер Західного регіонального медіа-центру Міноборони Володимир Скоростецький.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Волноваському районі Донецької області група озброєних людей здійснила напад на блок-пост українських військовослужбовців.

За словами Турчинова, під час боїв з терористами загинули 13 силовиків. Бойовики мали на меті захопити місто Волноваха на Донеччині.

За даними Міноборони, «терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України. Під час обстрілу один із зарядів влучив у бойову машину, яка перебувала на блокпосту, що спричинило вибух боєкомплекту».