Дружина головного терориста "ДНР" не змогла отримати землю в Донецьку

Донецька міськрада не підтримала проект рішення про надання Катерині Губарєвій дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності з подальшою передачею його у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Путилівська Роща в Київському районі, повідомляють Новини Донбасу.

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