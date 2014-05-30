Дружина головного терориста "ДНР" не змогла отримати землю в Донецьку
13:01, 30 травня 2014Політика
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Донецькі депутати не виділили землю дружині терориста
Дружина терориста Губарєва не отримає землю в Донецьку
Донецька міськрада не підтримала проект рішення про надання Катерині Губарєвій дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності з подальшою передачею його у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Путилівська Роща в Київському районі, повідомляють Новини Донбасу.
Читайте такожЗМІ: У Росії затримали опозиціонера за фото часів "нацистської" молодості ГубарєваНагадаємо, Катерина Губарєва є дружиною одного з лідерів терористичної організації «Донецька народна республіка» Павла Губарєва, який вважає себе «народним губернатором» Донецької області.
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