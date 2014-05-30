За час АТО загинули понад 50 українських силовиків

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Спецвипуск.

Половина загиблих перебувала на службі у Збройних силах України. Так, "чорний четвер" забрав життя 17-ти бійців 51-ї механізованої бригади під Волновахою. Ще шестеро полягли поблизу Краматорська, потрапивши у засідку. Втім, точної кількості загиблих у Міноборони не оприлюднюють.

Міністерство внутрішніх справ втратило близько тридцяти своїх бійців. Дванадцятеро з них загинули вчора у гелікоптері, який під Слов'янськом збили терористи. Решта загиблих силовиків були бійцями Національної гвардії та спецпризначенцями.

Читайте такожБойовики після вибуху вертольота їхали добивати тих, хто вижив. Пілот у важкому стані - ЗМІЩе п'ятеро загиблих були представниками добровольчого батальйону самооборони "Донбас". Є серед українських військових і зниклі безвісти, а ті, хто вже повернувся з полону живим, розповідають про десятки полонених ДНР у підвалі будівлі Донецької ОДА.

"У нас числиться по військовій термінології – зниклий безвісти, це сержант, прізвище не буду називати з відомих причин. Я тільки вчора зустрічався з дружиною цього військовослужбовця. Ми разом зі СБУ проводимо заходи… Він живий-здоровий, ми хочемо його обміняти на одного з сепаратистів", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль.

Як повідомлялося раніше, донецький екс-депутат розповів, як бойовики тримають у підвалі ОДА 80 заручників.