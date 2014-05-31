На дорозі Ізюм-Слов'янськ військові знешкодили потужний вибуховий пристрій

Військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії на трасі неподалік Ізюма виявили та знешкодили закладений терористами саморобний вибуховий пристрій загальною потужністю 6-7 кг у тротиловому еквіваленті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, вибуховий пристрій було виявлено сьогодні. В заряді використовувався осколково-фугасний снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Читайте такожВійськові назвали райони на Донбасі, повністю зачищені від сепаратистів «Слід зазначити, що при створенні вибухового пристрою використовувались деталі іноземного виробництва, а сам заряд приводився у дію за допомогою радіокерованого пристрою», додали в МОУ.

Завдяки вправним діям українських військових саперів розтяжку і вибуховий пристрій було знешкоджено.