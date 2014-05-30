Міноборони: АТО відбувається в такому режимі, щоб не постраждало мирне населення

В.о. міністра оборони Михайло Коваль заявляє, що терористи не лише ведуть обстріл позицій українських військових із житлових кварталів, але й готуються підірвати ємності з хімічними речовинами у Слов'янську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

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За словами Коваля, звинувачення на адресу українських військових у тому, що антитерористична операція проходить повільно, є безпідставними, оскільки українська армія діє так, щоб не постраждало цивільне населення.

При цьому він заявив, що терористи діють діаметрально протилежно, тобто створюють всілякі загрози саме для цивільного населення.

“Сепаратисти готуються підірвати ємності з отруйними речовинами у Слов'янську. Там таких вистачає. І ми зараз реагуємо на це”, - сказав в.о. міністра.