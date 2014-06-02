Зв'язок з прикордонниками, які понад 10 годин ведуть бій з терористами, порушений
18:08, 02 червня 2014Політика
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Зв'язок з прикордонниками, які понад 10 годин ведуть бій в оточенні бойовиків, порушений, повідомляє ДПСУ. Прикордонники досі чекають на допомогу штабу АТО.
Зв'язок з прикордонниками, які понад 10 годин ведуть бій в оточенні бойовиків, порушений- ДПСУ
Про це УНІАН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Зв'язок з прикордонниками порушений. Інколи вдається отримати смс-повідомлення”, - зазначили в прикордонній службі, зауваживши, що після 20-хвилинного так званого “перемир'я”, під час якого вдалося вивести 7 поранених, більше інформації про втрати або поранення прикордонників немає.Читайте такожЛуганські прикордонники чекають на підмогу - ДПСУ
Відповідаючи на запитання, чи надійшла вже обіцяна допомога, у прикордонній службі зазначили, що “очікуємо”.
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