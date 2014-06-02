Зв'язок з прикордонниками, які понад 10 годин ведуть бій з терористами, порушений

Про це УНІАН повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Зв'язок з прикордонниками порушений. Інколи вдається отримати смс-повідомлення”, - зазначили в прикордонній службі, зауваживши, що після 20-хвилинного так званого “перемир'я”, під час якого вдалося вивести 7 поранених, більше інформації про втрати або поранення прикордонників немає.Читайте такожЛуганські прикордонники чекають на підмогу - ДПСУ

Відповідаючи на запитання, чи надійшла вже обіцяна допомога, у прикордонній службі зазначили, що “очікуємо”.