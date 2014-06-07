Син Лукашенка зробив Турчинову подарунок

17:28, 07 червня 2014
Політика
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Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зі своїм сином Миколою зустрівся сьогодні в Києві з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

Турчинов отримав загадковий пакунок / УНИАН

Як стверджує ТСН, зустріч відбулася в теплій атмосфері з посмішками та дружніми обіймами. Турчинув потиснув руку білоруському президенту і його сину. А Микола в свою чергу передав спікеру Ради пакет, який приніс з собою.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко після інавгурації нового президента України побажав Україні не втрачати Крим і забрати Януковича додому.

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