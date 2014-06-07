Син Лукашенка зробив Турчинову подарунок

Як стверджує ТСН, зустріч відбулася в теплій атмосфері з посмішками та дружніми обіймами. Турчинув потиснув руку білоруському президенту і його сину. А Микола в свою чергу передав спікеру Ради пакет, який приніс з собою.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко після інавгурації нового президента України побажав Україні не втрачати Крим і забрати Януковича додому.