Лукашенко побажав Україні не втрачати Крим і забрати Януковича додому
14:15, 07 червня 2014Політика
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Офіційний Київ повинен налагодити гарні стосунки з Москвою – вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це він заявив після церемонії інавгурації нового Президента України Петра Порошенка на площі Конституції.
Лукашенко пообіцяв допомогти повернути Януковича в Україну / twitter.com/li_non
Білоруський лідер прокоментував проблему Кримської анексії: "Стосовно України – вона має бути єдиною і цілісною державою. І буде такою. А Крим - їдьте туди і домоволяйтесь, щоб він був українським. І не втрачайте його".
Лукашенко заперечив, що Янукович звертався до нього по допомогу.
"Він мене не просив. У Білорусії є село, де народилися його батьки, і якщо він захоче туди приїхати, ніхто не може йому заборонити. Але я вам раджу – заберіть свого президента в Україну. Хай він буде у вас".
Він навіть пообіцяв посприяти поверненню Януковича. "Якщо від мене буде залежати, я допоможу", – сказав Лукашенко.
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