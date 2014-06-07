Лукашенко побажав Україні не втрачати Крим і забрати Януковича додому

Білоруський лідер прокоментував проблему Кримської анексії: "Стосовно України – вона має бути єдиною і цілісною державою. І буде такою. А Крим - їдьте туди і домоволяйтесь, щоб він був українським. І не втрачайте його".

Лукашенко заперечив, що Янукович звертався до нього по допомогу.

"Він мене не просив. У Білорусії є село, де народилися його батьки, і якщо він захоче туди приїхати, ніхто не може йому заборонити. Але я вам раджу – заберіть свого президента в Україну. Хай він буде у вас".

Він навіть пообіцяв посприяти поверненню Януковича. "Якщо від мене буде залежати, я допоможу", – сказав Лукашенко.