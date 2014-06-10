Заяву Бондаренка про укомплектованість Батальйону оборони Києва назвали брехнею
Інформація голови Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка про те, що Батальйон оборони Києва укомплектований усім необхідним, не відповідає дійсності.
Про це повідомило джерело, що володіє інформацією про справжній стан із забезпеченням батальйону, який сьогодні вирушає в зону антитерористичної операції.
Читайте такожПрикордонники на сході додатково отримали понад 500 бронежилетівЯк зазначило джерело, 15 травня, за півтора тижні до виборів мера Києва, «пан Бондаренко зробив заяву у ЗМІ: створений Батальйон оборони Києва. За словами тоді ще виконуючого обов'язки київського міського голови і за сумісництвом кандидата в мери, даний підрозділ буде повністю укомплектовано всім необхідним - солдати не будуть мати потреби ні в чому. Адже в їх юрисдикції - охорона стратегічно важливих об'єктів». Вибори пройшли. Бондаренко залишився за бортом вибору киян, але звичка використовувати різноманітні приводи для самореклами залишилася. І сьогодні хлопців відправили до Луганська - один з епіцентрів АТО».
При цьому, зазначив співрозмовник, на 420 військовослужбовців батальйону - лише 100 бронежилетів. «З яких тільки 60 куплені на столичні гроші, а 40 - це допомога небайдужих киян, які, на жаль, дізналися про існуючу проблему тільки минулого тижня», - повідомило джерело.
За його словами, в аптечці солдатів «елітного» Київського батальйону немає елементарних ліків, необхідних у зоні ведення відкритого військового конфлікту.
«І це - «батальйон повністю забезпечений»?,- повідомило джерело. - Як військовослужбовці в такий ось амуніції будуть воювати на передовій?».
Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, на прес-конференції Бондаренко повідомив, що Батальйон територіальної оборони Києва сьогодні відправиться в зону проведення антитерористичної операції.
Бондаренко повідомив, що батальйон повністю забезпечений необхідним обмундируванням і засобами захисту. До його складу входить 430 рядових і 32 офіцера.
Як відомо, Бондаренко раніше заявив, що подав у відставку з посади голови КМДА.