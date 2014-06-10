Заяву Бондаренка про укомплектованість Батальйону оборони Києва назвали брехнею

Про це повідомило джерело, що володіє інформацією про справжній стан із забезпеченням батальйону, який сьогодні вирушає в зону антитерористичної операції.

Читайте такожПрикордонники на сході додатково отримали понад 500 бронежилетівЯк зазначило джерело, 15 травня, за півтора тижні до виборів мера Києва, «пан Бондаренко зробив заяву у ЗМІ: створений Батальйон оборони Києва. За словами тоді ще виконуючого обов'язки київського міського голови і за сумісництвом кандидата в мери, даний підрозділ буде повністю укомплектовано всім необхідним - солдати не будуть мати потреби ні в чому. Адже в їх юрисдикції - охорона стратегічно важливих об'єктів». Вибори пройшли. Бондаренко залишився за бортом вибору киян, але звичка використовувати різноманітні приводи для самореклами залишилася. І сьогодні хлопців відправили до Луганська - один з епіцентрів АТО».

При цьому, зазначив співрозмовник, на 420 військовослужбовців батальйону - лише 100 бронежилетів. «З яких тільки 60 куплені на столичні гроші, а 40 - це допомога небайдужих киян, які, на жаль, дізналися про існуючу проблему тільки минулого тижня», - повідомило джерело.

За його словами, в аптечці солдатів «елітного» Київського батальйону немає елементарних ліків, необхідних у зоні ведення відкритого військового конфлікту.

«І це - «батальйон повністю забезпечений»?,- повідомило джерело. - Як військовослужбовці в такий ось амуніції будуть воювати на передовій?».

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, на прес-конференції Бондаренко повідомив, що Батальйон територіальної оборони Києва сьогодні відправиться в зону проведення антитерористичної операції.

Бондаренко повідомив, що батальйон повністю забезпечений необхідним обмундируванням і засобами захисту. До його складу входить 430 рядових і 32 офіцера.

Як відомо, Бондаренко раніше заявив, що подав у відставку з посади голови КМДА.