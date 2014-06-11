У Торезі бойовики захопили начальника слідчого відділу ГУМВС - ОДА

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації.

Зокрема, бойовики терористичної ДНР захопили начальника слідчого відділу ГУ МВС Тореза.

"Члени ДНР прибули в міськуправління МВС і захопили начальника слідчого відділу", - повідомляє ОДА.

У місті тривають перестрілки.

Читайте такожСамопроголошеного «народного мера» Полторацьку посадили в СІЗОКрім цього, не припиняється стрілянина в Слов'янську та Слов'янському районі. Як і раніше існують перебої із забезпеченням жителів водою і електроенергією.

У Краматорську ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у Слов'янську. Зупинка насосних агрегатів може призвести до обмеження постачання міста як питної, так і технічною водою.

У Шахтарську фіксується пересування військової техніки ДНР в бік Сніжного.

В Красному Лимані, зайнятій українськими силовиками, ситуація контрольована. Всі служби міста працюють у штатному режимі.

У центральній і південній зонах проведення АТО ситуація за добу кардинально не змінилася, повідомляє ОДА.