У Торезі бойовики захопили начальника слідчого відділу ГУМВС - ОДА
Північна зона проведення АТО залишається напруженим вогнищем в Донецькій області.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації.
Зокрема, бойовики терористичної ДНР захопили начальника слідчого відділу ГУ МВС Тореза.
"Члени ДНР прибули в міськуправління МВС і захопили начальника слідчого відділу", - повідомляє ОДА.
У місті тривають перестрілки.
Читайте такожСамопроголошеного «народного мера» Полторацьку посадили в СІЗОКрім цього, не припиняється стрілянина в Слов'янську та Слов'янському районі. Як і раніше існують перебої із забезпеченням жителів водою і електроенергією.
У Краматорську ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у Слов'янську. Зупинка насосних агрегатів може призвести до обмеження постачання міста як питної, так і технічною водою.
У Шахтарську фіксується пересування військової техніки ДНР в бік Сніжного.
В Красному Лимані, зайнятій українськими силовиками, ситуація контрольована. Всі служби міста працюють у штатному режимі.
У центральній і південній зонах проведення АТО ситуація за добу кардинально не змінилася, повідомляє ОДА.