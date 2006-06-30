Європа вирішить, чи буде український Кабмін ”в законі”

Міністр юстиції Сергій ГОЛОВАТИЙ звернувся до Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) з проханням провести експертизу законопроекту про Кабінет Міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Зазначений законопроект підготувало Міністерство юстиції, він був схвалений на засіданні уряду 15 червня поточного року, зазначають у прес-службі.

Очікується, що попередні висновки експертів Венеціанської комісії щодо законопроекту будуть готові у вересні 2006 року, а остаточно їх буде схвалено у жовтні під час чергової пленарної сесії Комісії.

Експертиза законопроекту у Венеціанській Комісії здійснюється з метою врахування її висновків під час розгляду законопроекту у Верховній Раді України.