Меркель, Олланд і Путін обговорили ситуацію в Україні - ЗМІ
18:55, 14 червня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін обговорив у суботу по телефону з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом ситуацію в Україні, в тому числі питання, пов'язані з поставками газу.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Кремля.
Як зазначає прес-служба, розмова відбулася за ініціативою європейських партнерів.
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"Лідери трьох держав продовжили обговорення складної ситуації в Україні, а також питань, пов'язаних з оплатою Києвом заборгованості за постачання російського газу і з запланованим укладанням Угоди про асоціацію Євросоюз-Україна", - йдеться в повідомленні.
Також лідери країн обговорили деякі аспекти взаємодії з підготовки проекту резолюції Ради Безпеки ООН щодо врегулювання української кризи.
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