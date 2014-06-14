Меркель, Олланд і Путін обговорили ситуацію в Україні - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Кремля.

Як зазначає прес-служба, розмова відбулася за ініціативою європейських партнерів.

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"Лідери трьох держав продовжили обговорення складної ситуації в Україні, а також питань, пов'язаних з оплатою Києвом заборгованості за постачання російського газу і з запланованим укладанням Угоди про асоціацію Євросоюз-Україна", - йдеться в повідомленні.

Також лідери країн обговорили деякі аспекти взаємодії з підготовки проекту резолюції Ради Безпеки ООН щодо врегулювання української кризи.