Біля кордонів збираються російські диверсанти у формі ВСУ - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук, представник групи "Інформаційний опір".

За словами Тимчука, дислокація ДРГ: райони Каменськ-Шахтинський, Гуково, Новошахстинск (Ростовська обл., Росія). Готові до перекидання на територію України для посилення угрупувань терористів (загальною чисельністю понад 1 000 чол.), що діють в районі Луганська, Станично-Луганське та Свердловська (Луганська обл., Україна).

Також, уздовж східних кордонів України в прикордонних районах Росії зосереджені російські війська:

Навпроти Донецької області - близько 6 500 чол.

Навпаки Луганської та Харківської областей - понад 4 100 чол.

Навпаки Сумської та Чернігівської областей - понад 2 500 чол.

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Також у прикордонних районах РФ зафіксовані групи бойовиків (найманців) загальною чисельністю до 600 осіб, що мають у розпорядженні вантажні автомобілі та 17 бойових броньованих машин.

Дислокація груп найманців - Матвєєв-Курган, Лисянка, Лисогорка (Ростовська обл., Росія). Готові до перекидання на територію України для посилення угрупувань терористів (загальною чисельністю понад 2 500 чол.), що діють в районі Сніжного, Тореза та Шахтарська (Донецька область, Україна).

Також можливе перекидання до кордону (і далі на українську територію) ДРГ зі складу 22 обр Спп (Ростовська обл., Росія), підрозділи якої з 13 червня знаходяться в повній бойовій готовності.