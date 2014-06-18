У Газпромі пророкують нові аварії на українському газопроводі

"Незважаючи на аварію, транзит через Україну йде без перебоїв - приблизно 185 мільйонів кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні компанії в мікроблозі в Twitter.

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"Це не єдина аварія на газовій системі України, можливо, вони ще будуть. Трубопровід потрібно підтримувати в працездатному стані. Труба старіє і в якийсь час відбуваються розриви", - прокоментував журналістам заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов, повідомляє РИА Новости.

Раніше держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області у вівторок стався внаслідок розгерметизації, через що стався витік і займання газу. Аварійні бригади перекрили пошкоджену ділянку газопроводу, потік газу перевели на паралельну нитку газопроводу. Вибух на газопроводі не впливає на обсяг транзиту газу до Європи, заявили в компанії "Укртрансгаз".

МВС України раніше повідомляло, що розглядає кілька версій події, в тому числі теракт. Порушено справу про пошкодження або руйнування магістрального газопроводу.

"Уренгой-Помари-Ужгород"- російсько-український магістральний експортний газопровід. З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі.