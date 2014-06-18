Аваков: Газопровід вибухнув через зовнішнє втручання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабінету міністрів.

"Під час вивчення обставин події головною причиною і головним аспектом нашої уваги, слідчих органів та органів з надзвичайної ситуації, є зовнішнє втручання. Ми припускаємо, що вибуховий пристрій було закладено під основу бетонної опори трубопроводу, після чого сталися два короткі вибухи, і потім - великий вибух. Слідство триває", - сказав Аваков.

Читайте такожСаакашвілі: почерк Путіна не змінюється, в Грузії теж підривали газопроводиЯк повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Уренгой – Помари - Ужгород», яким здійснюється транзит російського газу до Європи.

Ключова версія - теракт. Слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 292 Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що диверсія на газопроводі є черговою спробою Росії дискредитувати Україну як партнера у газовій сфері.