Українські силовики успішно встановлюють контроль на кордоні з Росією - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

“Ми ведемо рішучі дії й успішні операції по відновленню контролю над державним кордоном, сьогодні ми робимо все для того, щоб взяти в кільце Слов'янськ, щоб звужувалось кільце і ліквідувалися ті бойовики під керівництвом так званого «Стрілка», які чинять опір українським військовим”, - сказав Порошенко.

При цьому він зауважив, що неприпустимо давати наказ про бомбардування міста, де діють бойовики, і в якому, за різними оцінками, залишається 60 тисяч осіб мирного населення.

Глава держави пообіцяв розпочати реалізацію свого плану зі встановлення миру на Донбасі лише після встановлення повного контролю на українсько-російському кордоні.

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За словами Порошенка, після того як буде відновлено контроль на кордоні, він дасть наказ припинити вогонь.

«Негайно після цього ми маємо отримати підтримку мирного плану президента з боку всіх незаконних військових формувань», - сказав він.

Порошенко сподівається, що бойовики здадуть зброю, звільнять заручників, а також розблокують захоплені будівлі, і буде встановлено порядок на територіях.

Президент підкреслив, що термін, під час якого буде припинено вогонь, буде дуже коротким, і за цей час українська влада запропонує амністію для тих, хто складе зброю, якщо вони не скоювали тяжких злочинів.

Також Порошенко обіцяє створити коридор для того, щоб російські найманці мали можливість без зброї залишити територію України.

Крім того, за словами глави держави, ключовим елементом мирного плану є проект змін до Конституції, в якому буде передбачена глибока децентралізація влади.

Всього, за словами Порошенка, мирним планом передбачено 14 пунктів, повний перелік яких буде оприлюднений завтра або післязавтра.