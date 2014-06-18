МЗС Чехії підтримує дії України з відновлення стабільності й економічного розвитку країни

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це Заоралек сказав під час переговорів у Києві з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено розвитку ситуації в Україні. Дещиця поінформував співрозмовника про план президента України з мирного врегулювання ситуації на сході нашої держави, а також про хід впровадження програми реформ українського уряду.Читайте такожМЗС Польщі: Україна може застосовувати силу проти озброєних осіб, що дестабілізують ситуацію

Заоралек запевнив, що Чехія продовжуватиме надавати всебічну підтримку у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі в частині створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також лібералізації візового режиму ЄС для українських громадян.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин.