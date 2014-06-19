Порошенко закликає ВР якнайшвидше прийняти новий закон про прокуратуру
Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду якомога швидше прийняти новий закон про прокуратуру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні ВР України.
Порошенко підкреслив, що сьогодні надзвичайно важливо не зволікати з ухваленням нового закону про прокуратуру.
«Я готовий взяти участь в обговоренні й прийняті нового європейського закону про прокуратуру, яким ми спільно зробимо з прокуратури справжній європейський орган», - наголосив президент.
Глава держави підкреслив, що й він і депутати брали на себе зобов’язання подолати корупцію, боротьба з якою для громадян є не менш важливою, ніж боротьба за мир. «Народ розуміє, що без боротьби з корупцією будь-який рух країни вперед буде заблоковано», - наголосив він.
Порошенко побажав новому генеральному прокурору Віталію Яремі успіху на цьому шляху і нагадав відомий вислів сінгапурського політичного діяча – автора «сінгапурського дива» Лі Куан Ю: «Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, вони знають за що, і народ вам повірить».