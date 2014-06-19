Порошенко закликає ВР якнайшвидше прийняти новий закон про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні ВР України.

Порошенко підкреслив, що сьогодні надзвичайно важливо не зволікати з ухваленням нового закону про прокуратуру.

«Я готовий взяти участь в обговоренні й прийняті нового європейського закону про прокуратуру, яким ми спільно зробимо з прокуратури справжній європейський орган», - наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що й він і депутати брали на себе зобов’язання подолати корупцію, боротьба з якою для громадян є не менш важливою, ніж боротьба за мир. «Народ розуміє, що без боротьби з корупцією будь-який рух країни вперед буде заблоковано», - наголосив він.

Порошенко побажав новому генеральному прокурору Віталію Яремі успіху на цьому шляху і нагадав відомий вислів сінгапурського політичного діяча – автора «сінгапурського дива» Лі Куан Ю: «Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, вони знають за що, і народ вам повірить».