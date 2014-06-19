ВР підтримала призначення нового генпрокурора і голови МЗС
11:48, 19 червня 2014Політика
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Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про призначення Віталія Яреми генеральним прокурором України, а Павла Клімкіна - міністром закордонних справ України.
Віталій Ярема
Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про призначення Яреми проголосували 329 із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
За призначення Клімкіна проголосували 335 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня президент Петро Порошенко подав до ВР подання щодо надання згоди на призначення Яреми на посаду генерального прокурора України.
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18 червня Порошенко звільнив Олега Махніцького від виконання обов’язків генерального прокурора.
Ярема досі обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України.
Павло Клімкін / Радіо Свобода
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