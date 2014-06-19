ВР підтримала призначення нового генпрокурора і голови МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про призначення Яреми проголосували 329 із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За призначення Клімкіна проголосували 335 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня президент Петро Порошенко подав до ВР подання щодо надання згоди на призначення Яреми на посаду генерального прокурора України.

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18 червня Порошенко звільнив Олега Махніцького від виконання обов’язків генерального прокурора.

Ярема досі обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра України.