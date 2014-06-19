Порошенко пропонує провести найближчим часом зустрічі з фракціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на засіданні Верховної Ради України.

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«Найближчим часом, я хотів би запропонувати, щоб відбулися мої зустрічі з фракціями, й щоб тісна взаємодія й тісна координація дій президента і Верховної Ради була тим прикладом, якого нам конче не вистачало останні роки», - сказав президент.