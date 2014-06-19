Порошенко найближчим часом збирається поговорити телефоном з Меркель та Байденом

Про це на брифінгу для преси повідомила Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко

Вона зазначила, що Президент веде активну роботу на міжнародній арені задля забезпечення того, аби партнери України виконували свої зобов’язання перед Україною для збереження територіальної цілісності і незалежності нашої країни.

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Говорячи про переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, Геращенко зауважила, що позиція Президента України є абсолютно однозначною – Росія має виконувати міжнародні зобов’язання, не порушуючи суверенітету України.